Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
66 yaşındaki yaşlı adam sokak arasında ölü bulundu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
66 yaşındaki yaşlı adam sokak arasında ölü bulundu

66 yaşındaki yaşlı adam sokak arasında ölü bulundu

Sokaktan detay

Polis Baros Barla Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Ekipler detay
-Yaşar Figen detay
-Ekiplerin çalışması
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya bimekan şahıs Kaleiçi sokak arasında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa İlçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi Sokak’ta bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 66 yaşındaki Yaşar Figen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ön incelemede şahısta, herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlamadı. Terlikleri yakınında bulunan Figen’in cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morgun kaldırıldı. Yaşar Figen’in yaklaşık 3 yıldır Kaleiçi bölgesinde yaşadığı ve çevredeki esnaf tarafından yardımlarda bulunulduğu öğrenildi. (İA-
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı