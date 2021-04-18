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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı

650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı

-Yakalanan şahsın adliyeye sevk edilmesi

Polis İkinci El Eşya Akalan Polis Ekipleri 

--Ele geçirilen çinilerin fotoğrafı

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir atölyeden 650 bin TL değerindeki yaklaşık 200 adet el yapımı çiniyi çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, 30 Mart tarihinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir çini atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çini atölyesine giren bir şahıs tarafından 650 bin TL değerindeki yaklaşık 200 adet el yapımı çini çalındı. İhbar üzerine atölyeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, çinilerin M.K.A. isimli bir şahıs tarafından çalındığı teslim edildi. Çinilerin bir kısmı ele geçirildi Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.K.A. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan çinilerin bir kısmı ise ikinci el eşya satışı yapan bir iş yerinde ele geçirildi. M.K.A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. (MK-
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