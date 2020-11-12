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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
65 yaşındaki Cevat Dede tespih dizerek para kazanıyor

65 yaşındaki Cevat Dede tespih dizerek para kazanıyor

Dükkandan genel görüntü

Muhabbet 

-Tesbihler
-Detay görüntüler
-Cevat Büke ile röp.
-Fuat Büke ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, 65 yaşındaki Cevat Büke tespih dizerek para kazanıyor. Yüzlerce renk ve boyda tespihler satan 4 torun sahibi Büke, tespih dizmeyi sevdiğini söyledi.

Burhaniye’de Kocacami karşısındaki mütevazi dükkanında değişik malzemeler satan 2 çocuk sahibi Cevat Büke, bir taraftan tespih satarken, boş zamanlarında da tespih diziyor. Bedavacılardan bıkan Cevat Büke, “Tespih çekmek zevktir. Tamiratı 7,5-10 TL’dir” diye yazdı. İşini severek yaptığını anlatan Büke, tespihçiliği sevdiğini söyledi.

Tespih çeşitlerinin çok olduğunu anlatan Büke, “Tespihçilik çok güzel. Hoşuma gidiyor. Yaşım 65. Tespihlerimiz 3 liradan başlıyor. 150 liraya karar tespihimiz var. Bazı müşterilerimiz dizilmek için tespih getiriyorlar. İyi tespihlerin ince delikli olanlarını 10 liradan diziyoruz. Biraz delikleri büyük olanları 7,5 liraya dizebiliyoruz. Bazılarını da 5 liradan diziyoruz. Tespihine göre diziyoruz. Tespihimiz çok. Burada değişik işler yapıyoruz. Valiz tamiri yapıyoruz. Bayanların çantalarını yapmaya uğraşıyoruz. Makinemiz yok. Elle yapıyoruz. Tespih çeşitleri çok, müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.
Babasının işini çok sevdiğini anlatan oğul Fuat Büke ise, “Tespihleri sabırla diziyor. Tespih yapmak sabır işi. Bu sabır biz gençlerde yok. Eski insanlar bizden daha sabırlı. Allah razı olsun babamız bize yardımcı oluyor. İnsanlar da memnun oluyor. Babama da iş oluyor, muhabbet oluyor işte” diye konuştu.

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