65 yaş üstü ihtiyar delikanlıları pandemi de durduramadı

-parklarda spor aletleriyle çalışmaları

-röportajlar



( ANTALYA -ÖZEL)- Salgın sebebiyle geldikleri yazlıkta sabahları bir araya gelip düzenli spor yapıyorlar- Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından gelenler var ANTALYA



- Antalya'nın Serik ilçesinde 27 yıl önce başlayan arkadaşlıkları sayesinde her yıl yaz aylarında yazlıklarında bir araya gelen her biri emekli olan 65 yaş üstü 12 arkadaş, sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıyor, spor aktiviteler ile tarihi gezilere katılıyorlar. Serik ilçesi Boğazkent mahallesinde kurdukları 'Larakent Gençleri' adlı grup sayesinde her yıl tatillerini birlikte geçiren ihtiyar delikanlılar, sağlıklı yaşam için sahilde yürüyüş yapıp spor aletleriyle güç depoluyorlar. Grupta yer alan 78 yaşında olan Yaşar Örge, "Biz Larakentli arkadaşlar olarak, 1994 yılından bu yana hep birlikte spor aktiviteleri yürüyüşler yapıyoruz. Arkadaşlar çeşitli kentlerden geliyor. Ankara'dan İstanbul'dan hatta yurt dışından Belçika ve Almanya'dan gelen arkadaşlarımız var. Burada ki amacımız bizim az çok belirli bir yaşlarda insan olarak, gençlere örnek olup onları teşvik edebilmek. Buluşup spor aktiviteleri yapıyoruz. Aramızdaki arkadaşlık öyle gelişti ki; Zaman için de kız aldık kız verdik. Hatta ben komşumun kızını oğluma aldım ve çok mutlular. Bu şekilde birlikteliğimiz devam ediyor. Belli bir yaşın üzerinde olduğumuz için bu tür aktiviteleri fayda görüyorum. 65 ve 70 yaş üstü arkadaşlarımız var" şeklinde konuştu.

Grubun en yaşlı üyelerinden olan ve 28 yıldır Antalya'da yaşayan 76 yaşında ki Celal Uğurel ise, emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleştiğini belirterek "Aşağı yukarı 27 senedir falan arkadaşlarla beraberiz. Hep tanıştığımız site arkadaşlarımız. Önce sabah sporlarını beraber yapmaya başladık. Grup haline geldik. Şu an 10-12 kişilik bir grubumuz var. Bu hastalık dolayısıyla çok sık bir araya gelemedik . Arkadaşların bir kısmı geri dönmek zorunda kaldı. Biz şimdi 8 kişi hala hazırda yazlıktayız, Kasım ayı olmasına rağmen hala yazlıkta kalmaya devam ediyoruz. Çünkü huzurumuz var, mutluyuz burada" diye konuştu.





loading...