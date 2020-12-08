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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar

648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar

Dedektör köpeğin arama yapması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Güvenlik Güçleri Terörizm 

-Tespit edilen uyuşturucu
-Uyuşturucuların güvenlik güçlerince çıkarılması
-Menfezden çıkarılan uyuşturucu
-Uyuşturucu maddelerin sergilenmesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, menfezde çalılarla gizlenmiş vaziyette 648 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Hedik Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda giriş kısmı çalılar ile gizlenmiş menfez içerisinde 648 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi. (YRT-
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