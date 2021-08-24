Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Olay yeri ekip çalışmaları detay

( MALATYA ) MALATYA

Cumhuriyet Çilingir Cumhuriyet Savcısı Tahkikat Polis Ekipleri 


- Malatya'da bir süredir yakınlarının haber alamadığı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Kurnaz Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında babasıyla birlikte yaşayan M.T. sabah 10.00 sularında ayrıldığı ikametine gün içiresinde belirli aralıklarla 3 defa gelerek girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine M.T. durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Tahir Tanrıverdi'yi yatağında hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahir Tanrıverdi'nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin ikamette yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı