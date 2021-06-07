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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
60 yaşından sonra bisikletleriyle Türkiye turuna çıktılar

60 yaşından sonra bisikletleriyle Türkiye turuna çıktılar

Drone görüntüsü

Yıllık İzin Farkındalık Farkındalık Yaratma Bisiklet Kamu Personeli 

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( ARTVİN -ÖZEL-DRONE) ARTVİN

- Bolu’dan bisikletleriyle yola çıkan, 60 yaş üstü emekli ve kamu personelinden oluşan Adana Bisiklet Topluluğu üyeleri Artvin’e vardı. Bisiklet sporunun her yaşta yapılabileceğini kanıtlamak için 2 bin 300 kilometre pedal çevirecek olan grup üyeleri, turlarını Van’da sonlandıracak. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü projesi kapsamında, Adana Bisiklet Topluluğu üyeleri, bisiklet kullanımı arttırmak ve her yaşta bisiklet kullanılabileceğini kanıtlamak için bisikletleriyle Türkiye turuna çıktılar. Bolu’dan başlayan ve Van’da sona erecek olan 2 bin 300 kilometre uzunluğunda parkur, projenin ilk etabını oluşturuyor. İçlerinde kamu personeli olan topluluk üyeleri, yıllık izinlerini bisikletleriyle pedal çevirerek değerlendiriyor. Her gittikleri ilde ülkemizin farklı güzellikleriyle tanışan bisiklet tutkunları, çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasını amaçlıyorlar. Son olarak Artvin’in Yusufeli ilçesine varan ve geceyi burada geçiren sporcular parkuru tamamlamak için yeniden yola koyuldular. Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulüp Başkanı İzzet Altınsoy, yaptığı açıklamada “Bolu’dan başladık, Yusufeli’ne kadar geldik. Amacımız bisiklet sporunun her yaşta insanların yapabileceklerine inandırmak. Aynı zamanda çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin, daha yaşanabilir çevre için farkındalık yaratmak. Ortalama yaşımız 60, bu yaşta da bu işlerin başarılacağını bilsinler. Geldiğimiz rota çok zordu. Fakat bisikletle gelirken birçok yeri görme şansın daha fazla oluyor. Karadeniz’in bu vadileri, dereler inanılmaz güzel. Yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik bir tur planladık. Bu parkurumuz Bolu’dan başladı.
Ülkemizin gölleri, vadileri kanyonları, dereleri nehirleri görüp Van’da bitireceğiz” ifadelerini kullandı.
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