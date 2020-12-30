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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
60 yaşındaki corona hastası, 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

60 yaşındaki corona hastası, 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

hastanın yoğun bakımdan çıkartılması

( ERZURUM ) - ERZURUM

Hastane Sağlık Çalışanları Solunum Yetmezliği Corona Virüsü Kışla 


- Erzurum Şehir Hastanesinde 155 gün hastanenin yoğun bakımında entübe olan corona virüsü hastası 60 yaşındaki Muhammet Latif Beyazbulut sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı. Erzurum Şehir Hastanesine Karayazı ilçesinden 5 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle getirilen Tortum doğumlu Muhammet Latif Beyazbulut'un ‘Covid-19’ testi pozitif çıktı. Normal enfeksiyon servisinde Corona virüsü tedavisine başlanan Muhammet Latif Beyazbulut, bir süre sonra solunum yetmezliği artması üzerine covid yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım servisinde entübe olarak 155 gün süren Tedavisi olumlu sonuçlanan hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı. Son yapılan testleriyle negatife dönen hasta M.Latif Beyazbulutun Fiziki güçlendirme amacıyla tedavisi devam ediyor. (ÇK-AT-Y)
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