Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı

60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı

rüzgar gülü pervanelerinin geçişi detay

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu SİVAS

Uzunlu Rüzgar Gülü Trol 


- Sivas’ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu. Sivas’ın Gürün ilçesinden Elazığ’a giden rüzgar gülleri pervaneleri ilçede trafikte kısa süreli aksama yaşattı. Dev rüzgar gülleri kanatları ilçe merkezine geldiği sırada vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. 60 metre uzunluğundaki pervanelerin geçişi sırasında yol tamamen kapandı. Rüzgar gülü pervanelerinin kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı. (DK-GF-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement