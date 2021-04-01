60 hanenin küle döndüğü köyde evleri yanan komşularına evlerini açtılar

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( ARTVİN -DRONE)- Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde 14 gün önce çıkan yangında evi yanan aileler köyde evi olup da şehir dışında yaşayan ailelerin evlerine yerleştirildiler- Geçici evlerine yerleştirilen ailelere 1 yıllık gıda yardımı da yapıldı- Köy muhtarı yanan köyü ile uğraşmaktan yanan kendi eviyle ancak 14 gün sonra ilgilenebildi ARTVİN



- Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde 14 gün önce çıkan yangında evleri yanan aileler, köyde evi olup da şehir dışında yaşayan ailelerin evlerine yerleştirildiler. Komşularının evlerine geçici olarak yerleştirilen ailelere 1 yıllık gıda yardımı da yapılırken, birlik-beraberlik içinde felaketin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde 17 Mart 2021 Çarşamba günü çıkan yangında, 35 bina, 60 ev ile ahır ve samanlık yanmış, 20 dolayında büyükbaş hayvan da telef olmuştu. Yangının üzerinden geçen 14 günlük süre zarfında Türkiye'nin dört bir yanından kendilerine yardım yağdığını belirten Köy muhtarı Sabri Duman, köyde evi olup da il dışında yaşayan hemşehrilerinin kendisini arayarak evi yanan ailelerin kendi evlerinde kalması teklifinde bulunduklarını söyledi.



Bunun üzerine 16 ailenin geçici olarak söz konusu evlere yerleştirdiklerini belirten Duman, yangının ardından büyük özveriyle birlik ve beraberlik göstererek yangın felaketin üstesinden gelmeye çalıştıklarını ifade etti.

Duman "Evleri yanan komşularımızın dosyalarını AFAD’a sunduk. Şuana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla 41 ev, 2 iş yeri ve 45 ahır samanlık görünüyor. Şuanda burada yapılan çalışmanın ardından kamulaştırma yapılarak TOKİ’ye devredilecek. Projeler tamamlandıktan sonra konutlar için çalışma başlatılacak. İlk bir hafta evleri yanan vatandaşlar komşularında misafir oldular. Daha sonra burada evi olup da il dışında oturan vatandaşlar arayarak evlerini bu ailelere açmak istediler. Evi yanan 16 hane sahibini geçici konut diye ifade ettiğimiz komşu evlerine aldık. Dün de beyaz eşyalarını dağıttık, daha sonra temel ihtiyaçları neyse onlara bakacağız" dedi.

"Gelen yardımların fazlasını heba edip vebale girmek istemiyoruz" "Köyümüze gıda ile giyim yardımı emin olun çok fazla oldu" diyen muhtar Sabri Duman "Özelikle gıda malzemesi 1 yıl sonra tarihi geçti mi heba olacaktı. Biz de bir açıklama yaparak artık gıda yardımı gönderilmemesini istedik. İyi niyetle bizim yanımızda olmak için gönderen vatandaş sevabını işledi, Allah nezdinde yerini kazandı ama biz de onu heba edipte onun vebalını çekmemeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra baza, kanepe, beyaz eşya, televizyon gibi eksikleri var onları kabul ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye de bizimle yandı" Köy Muhtarı Sabri Duman, yangın sonrası gelen yardımları görünce çok duygulandıklarını da belirterek "Emin olun Türkiye de bizimle yandı. Biz onun onurunu gururunu yaşadık. Biz böyle bir toplumuz. İçimizdeki his neyse biz onu yaşadık. Bizim içimizdeki hissi Türkiye paylaştı. Türk olduğumuz için bir kez daha gurur duyduk" şeklinde konuştu.

14 gün sonra kendi acısını yaşayabildi Kendi evinin de çıkan yangında yandığını hatırlatan muhtar Duman "O günlerde vatandaşın bir evi yandı benim 41 evim yandı. Kendi evimin yandığını unuttum. 29 yıl kamu da çalıştım oradan emekli oldum bütün birikimimle köyümde bir ev yatırdım. Onları kullanmak nasip olmadan yandı. Bugün de bir gidip gezeyim dedim. Duygulandım gözlerimden yaş ancak bugün geldi. Hatıralarımız yok oldu. Ama yapacak bir şey yok canımız sağ, devletimiz yanımızda. Şuan köylüler yangının yaralarını sarmış durumda. Günlük köy işlerine yeniden başladı.

Bağ, bahçe işleri davam ediyor. Arazilerini işleyip günlük rutin işlerine başlamış acılarını sarılmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. "Komşularımız bize evlerini açtı" Engelli annesi olan Ayşe Taşçı ise yangının yaşandığı gün ilçe merkezinde olduğunu ve köyüne geldiğinde herşeyin kül olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Ayşe Taşçı "Şans eseri o gün ilçedeydik. Aradılar ki köy yanıyor. Gittiğimde her şey yanmış kül olmuştu. Komşularımız sahip çıktı bize evlerin açtı. Şuan onların evinde kalıyorum herkesten Allah razı olsun" derken, Servet Taşçı ise "Evim yandığında ilk çocuklarım geldi aklıma. Dedim bu akşam ne yapacağım nerede kalacağım kapıda kaldık. İlk komşumuz kapısını açtı daha sonra köy halkı bir bütün oldu. Şuan ise başka bir komşumuzun evinde kalıyorum herkesten Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan köyde devam eden çalışmalarda ekipler iş makineleriyle yanan evlerdeki hafriyat kaldırma çalışmasına sürdürürken, vatandaşlar normal hayata dönmek için bağ bahçe işlerinde çalışıyor.



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