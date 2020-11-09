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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
60 çocuk tarafından çekilen 100 fotoğraf, sanatseverlerle buluştu

60 çocuk tarafından çekilen 100 fotoğraf, sanatseverlerle buluştu

Sergideki fotoğraflardan detaylar

Küratör Tarihi Bina Mülteci Kültür Sanat Gori 

-Röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yaşları 8 ile 18 arasında değişen ve aralarında mülteci ailelerin çocuklarının da bulunduğu 60 çocuk tarafından çekilen 100 fotoğraf, ‘Bir De Buradan Bak’ sergisinde sanatseverlerle buluştu. Sergide 60 çocuğun; yaşadıkları, gördükleri, hayal ettikleri fotoğraf karelerine yansıyor. Kalyon Kültür’ün ‘Her Yerde Sanat Derneği’ ile birlikte gerçekleştirdiği yeni sergisi ‘Bir De Buradan Bak’ Nişantaşı Taş Konak’taki Kalyon Kültür binasında açıldı. 60 çocuk tarafından çekilen 100 fotoğraf, binanın farklı odalarında 4 ayrı temada sergilenmeye başladı.
Yaşları 8 ile 18 arasında değişen ve aralarında mülteci ailelerin çocuklarının da bulunduğu 60 çocuk; yaşadıklarını, gördüklerini, hayal ettiklerini fotoğraf karelerine taşıdı. Kalyon Kültür’ün kurucusu Sena Kalyoncu’nun ev sahipliği yaptığı serginin küratörlüğünü ise Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk üstlendi. Kalyon Kültür’ün tarihi binasının iki katına yayılan sergi, çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden olduğu gibi sergi mekanına taşıyor. İzleyicilere ev, yabancı, ortasında ve bir arada temaları üzerinden kurgulanan yeni bir deneyim alanı sunuluyor. Açılış davetinde konuşma yapan Sena Kalyoncu, Kalyon Holding olarak Türkiye’nin kültür sanat yaşamına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdikleri bir sergi olduğunu belirterek, “Sergide 60 çocuğun fotoğraflarına yer veriliyor. Bu fotoğrafları kategorilere ayırdık. Bu fotoğraflar bizim yüklediğimiz anlamlar üzerinden belirlenmedi. Serginin içeriği adında gizli, çocukların gözünden dünyanın nasıl göründüğünün anlamını taşıyor” dedi.
Erk: "Bu fotoğraflarda umudu gördüm" Serginin küratörlerinden Sinan Eren Erk, çocukların büyük bir kısmının fotoğraf makinesiyle yeni tanışan çocuklar olduğuna işaret ederek, "Fotoğraflara baktığınız zaman çocukların dünyaya bakışı veya kendi çevrelerini algılama şekli olarak görüyoruz. Buradaki fotoğraflarda bir çocuğun ifadesine odaklanırken, bu fotoğrafı başka bir çocuğun çektiğini de unutmamamız gerekiyor. Bu fotoğraflarda umudu gördüm. Yetişkin olduğunuz zaman hayatta bir şeyleri törpülemeye başlıyorsunuz. Çocukken bunu yapmıyorsunuz. Çocuklar daha çok umut ve neşenin arayışında oluyorlar” ifadelerini kullandı. Bir diğer küratör Sezgi Abalı ise, “Fotoğrafçı Serbest Salih ile birlikte çocukların çektiği fotoğrafları, onların gözünden seçilerek bize ulaştı. Çocukluk aslında biraz soru sormak demektir. Biz büyüdükçe daha çok cevaplara yöneliriz. Bu çocukların fotoğrafları benim çocukluğumun geçtiği yerlerden çok farklı. Fotoğrafların, kendi çocukluğumuza dönmeye veya hatırlamaya dair bir davet olduklarını düşünüyorum” açıklamalarında bulundu. Fotoğrafçı Serbest Salih, sergide çocukların kendilerinin çektiği fotoğraflar yer aldığını belirterek, “Yerli ve mülteci çocukların yaşadığı ortam ve hayatı anlatan fotoğraflar bulunuyor” dedi.
(MFA-AG-E)
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