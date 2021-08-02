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- 6 ülkeden 201 dağcı Kaçkar Zirvesi için yola çıktılar
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- 6 ülkeden 201 dağcı Kaçkar Zirvesi için yola çıktılar

- 6 ülkeden 201 dağcı Kaçkar Zirvesi için yola çıktılar

-Dağcılardan görüntü

Avro İngiltere İsaf Eziler 

--Hazırlıklardan görüntü
--röportajlar
--Tören
--Detaylar

( RİZE ) RİZE

- Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü’nün (KDRK) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kaçkar Dağları Zirve tırmanışının buy yıl 23.'sü gerçekleştiriliyor. Bosna Hersek, Kosova, Kenya, İngiltere, Ukrayna ve Türkiye’den 201 katılımcı ile 6 gün sürecek olan kamp için Rize Gençlik Merkezi önünde toplanan dağcılar ilk olarak hazırladıkları çantalarını hazırda bekleyen araçlara yerleştirdiler. Daha sonra düzenlenen törenle yola çıkan dağcılar 6 gün boyunca Kaçkar Dağları’nda ve eteklerinde kamp yaparak 3 bin 932 metre ile zirve yaparak geriye dönecek. Etkinliği her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini dile getiren KDRK Başkanı Mehmet Emin Ayhan “Bu yıl KDRK olarak 23. Uluslararası Turizm ve Yayla Şenliği’ni düzenlemekteyiz. Bildiğim kadarıyla dünyanın hiçbir yerinde kesintisiz olarak 23 yıl bu faaliyeti yapan bir dağcılık kulübü yok. Bu yıl ki faaliyetimiz Kaçkar Zirve ile taçlandırılmış, Kavron ve Mezovit dediğimiz bölgelerde kamp yağacağız. Çevre gezileri ve Kaçkar Zirve faaliyeti var etkinliğimizin içerisinde. 6 ülke ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılımcılarımız var” ifadelerini kullandı. Rize’ye ilk kez geldiği dile getiren Bosna Hersekli sporcu Melısa Skopljak “Rize’ye ilk kez geliyorum. Çok beğendim. Misafirperverliği için herkese teşekküre diyorum. Rize harika bir yeri tek kelimeyle mükemmel. Karadeniz çok güzel. Çay çok güzel” dedi.
(HFD-EK
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