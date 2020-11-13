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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
6'sı hücre evinde basılan 9 FETÖ'cü tutuklandı

6'sı hücre evinde basılan 9 FETÖ'cü tutuklandı

Yakalanan şüphelilerin saklandıkları hücre evi

Yeni Strateji Toplantı Öğretmen Cep Telefonu Yardım ve Yataklık 

-Zanlıların hücre evindeki görüntüleri
-Makbule sofrasındaki siniden görüntü
-Hücre evindeki aramalar
-Zanlıların gözaltına alınması
-Evde ele geçirilen dövizler
-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilişi

( İSTANBUL )- Örgütün sözde Bahçelievler eyalet yapılanmasına ait bir hücre evinde toplantı yapıp yeni stratejiler belirleyen 6 şüpheli ve onlara yardım ve yataklık eden 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı İSTANBUL

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın uyuyan hücrelerine yönelik yapılan operasyonda, örgüt içinde ‘gaybubet evi’ diye nitelendirilen hücre evinde 6 kişi ve onlara yardım ve yataklık eden 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 FETÖ’cü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ/PDY'nin firari şüphelilerine ve uyuyan hücrelerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde ‘gaybubet evi’ diye nitelendirilen bir hücre evinde bazı FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı tespit edildi. Örgütün sözde Bahçelievler eyalet yapılanmasına ait bir hücre evinde toplantı yapıp yeni bir strateji belirleyen 6 şüpheli tespit edildi. Takip sonrası belirlenen hücre düzenlenen operasyonda, örgütün “avukatlar imamı” olduğu değerlendirilen ve gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamudan ihraç öğretmen A.K., sözde Erzincan ili akademisyenler imamı A.A., geçmiş dönemde örgütün yurtlardan sorumlu bulunan B.T. ile ByLock kullanıcısı olan ve geçmiş dönemde örgüt üyeliğinden polisiye soruşturma geçirip tutuklandıktan sonra salıverilen K.Ç'nin de aralarında olduğu 6 kişi, maklube adlı yemek sofrasında yakalanarak gözaltına alındı. Hücre üyelerinin saklandığı söz konusu adreste yapılan aramalarda, 120 bin lira değerinde dolar ve avro ile çok sayıda cep telefonu, hafıza ve SİM kartları ve örgütün Pensilvanya’daki elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları ele geçirildi. Operasyonu genişleten polis, çalışmaların devamında gözaltındaki 6 şüpheliye yardım ve yataklı ettikleri, para ve erzak temin ettikleri ileri sürülen 3 kişi, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'deki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan ve emniyetten adliyeye gönderilen 9 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (SK- MB-
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