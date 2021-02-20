Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
6 milyon 742 bin kaçak makaron ele geçirildi

6 milyon 742 bin kaçak makaron ele geçirildi

Polisin depoya baskın yapması

Polis Kaçak Lyon Harekete Geç 

-Depoda makaron bulması
-İkinci adrese baskın
-Makaronların bulunması

( ADANA )- Adana polisi yaptığı iki ayrı operasyonda 6 milyon 742 bin 200 kaçak makaron ele geçirdi ADANA

- Adana polisi yaptığı iki ayrı operasyonda 6 milyon 742 bin 200 kaçak makaron ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde ve Sarıçam ilçesinde kaçak makaron satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis eş zamanlı yaptığı baskında Sarıçam ilçesinde 6 milyon 442 bin 200, Yüreğir ilçesinde ise 300 bin olmak üzere 6 milyon 742 bin 200 kaçak makaron ele geçirdi. Polis operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Makaronlara ise polis el koydu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement