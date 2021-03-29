Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
6 metreyi bulan karlı dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor

6 metreyi bulan karlı dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor

- drone ile karlı dağlardan detay

İş Makinesi Kar Kalınlığı Köy Yolları Allah Kar Yağışı 

- - iş makinelerinin çalışmasından detay
- - kar kaplanlarının zorlu coğrafyada çalışmasından detay
- - çığ tehlikesi olan bölgelerden detay
- - iş makinesinin geçtiği yerlerde tünellerin oluşmasından detay
- - genel ve yakın detaylar

( MUŞ )- Muş’ta kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı MUŞ

- Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan sarp dağlık yollar, kar kaplanlarının zorlu çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 10 köy, 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu alanda zorlu çalışma yürüttü. İş makinelerinin geçtiği bölgelerde kardan tüneller oluşurken, çığ tehlikesinin bulunduğu zorlu coğrafyada 4 günlük çalışmayla karlı dağları aşan kar kaplanları, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açtı. Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, “159 köy yolumuz kapalıydı. Bugün itibariyle tüm köy yollarımızı ulaşıma açtık. Şu anda kapalı köy yolumuz kalmadı” dedi.
(UU-MSA-Y) .
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement