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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu

6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu

Olay yerinden farklı açılardan görüntü

Taksi Şoförü Yunus Timleri Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Ceza işlemi uygulandığı anlardan görüntü
-Gençlerden görüntü
-Gencin açıklamasından görüntü

( DENİZLİ )- 6 gencin kısıtlama ihlali için söyledikleri gerekçe herkesi şaşırttı DENİZLİ

- Denizli’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 genç, ticari taksi ile gezerken polis ekiplerinin uygulamasına takıldı. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak istedikleri sırada Yunus timleri tarafından etrafları çevrilerek yakalandılar. Gençlerin gerekçesi ise herkesi şaşırttı. Olay, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği ticari taksi durmayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin ticari taksinin plakasını anons etmesi üzerine Yunus timleri, aracı çok uzaklaşmadan çevirdi. Ticari taksi içerisinden sürücü ile birlikte 7 kişi çıktı. Kimlik kontrolleri yapılan 6 şahsın yaşları ise 18 yaşından ufak olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin neden dışarı çıktınız sorusuna aldığı cevap ise herkesi şaşırttı. Hafta içi çalıştıklarını söyleyen gençler, bu gerekçe ile görüşemediklerini bu nedenle dışarı çıktıklarını söyledi.

Kendilerine neden dışarı çıktığını soran basın mensuplarına ise “Canımız sıkıldı. Arkadaşım diğer arkadaşı aramış, o da diğerini aradı, en son beni aradıklarında toplanıp çıktık” dedi.
6 bin 500 TL ceza yediler Polisin dur ihtarına rağmen kaçarken Yunus timlerine yakalanan 6 şahsa maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, taksi şoförüne ise dur ihtarına uymamaktan toplamda 6 bin 500 TL ceza işlemi uygulandı. İşlemlerinin ardından 6 şahıs tek tek evlerine gitmeleri uyarısıyla gönderildi.
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