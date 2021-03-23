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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
6. kattan iple sarkıp eşini öldüren zanlı tutuklandı

6. kattan iple sarkıp eşini öldüren zanlı tutuklandı

Zanlının adliyeden çıkarılışından görüntü

Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

-Zanlının bindirildiği aracın gidişinden görüntü
-Fotoğraflar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de ip ile sarktığı balkondan eve girerek eşini öldüren cinayet zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 10 gün önce Erkan Sivrikaya ile aralarında çıkan tartışma sonrası Meral Sivrikaya kızının evine yerleşti. Bu durumu sindiremeyen ve eşini ihanet ile suçlayan Erkan Sivrikaya, kızının evinin bulunduğu 6 katlı apartmana geldi. Apartmanın 6. katında bir süre bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra ip yardımıyla 5. kattaki kızının dairesinin balkonuna atladı. Evde herkesin uyuduğu sırada eşinin uyandıran Erkan Sivrikaya, ölümcül bıçak darbeleriyle eşi Meral Sivrikaya’yı ağır yaraladı. Evden kaçmak istediği sırada çevredeki esnaflar tarafından yakalanan Erkan Sivrikaya polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Meral Sivrikaya ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı Erkan Sivrikaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. (FP-MB-Y)
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