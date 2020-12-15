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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

olay yerinden görüntüler

Nadan Kız Çocuğu 

-- Z.A.'nın yakınlarından görüntüler
-- Binadan görüntüler
-- Ekiplerin çalışmaları
-- Cenazenin götürülmesi

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir apartmanının altıncı katındaki pencereden düşen 12 yaşındaki Z.A., hayatını kaybetti. Olay İnebolu Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 yaşındaki Z.A. kız çocuğu, 6. katta bulunan evinin penceresinden beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri sonrasında, Z.A.'nın cansız bedeni İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Z.A.'nın ailesi ise olayına ardından sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (GY-
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