Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı, ailesini kurtarmak için binaya girmeye çalışan gence itfaiye ekipleri engel oldu

6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı, ailesini kurtarmak için binaya girmeye çalışan gence itfaiye ekipleri engel oldu

olay yerinden görüntü

İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı Bebek Hastane Olay Yeri İnceleme 

-polisten görüntü
-olay yeri inceleme
-kurtarılan vatandaştan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sultangazi'de 6 katlı binanın bodrum katında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sarınca, üst katta yaşayanlar itfaiye merdiveni kurtarıldı. Ailesinin içeride kaldığını öğrenen bir kişi, binaya girmeye çalışınca itfaiye ekipleri engel oldu. Genç Telefonla aradığı ailesiyle camdan görüşünce sakinleşti. Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu mahallesinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyrukluların yaşadı, bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sarınca üst katlarda yaşayan bazı vatandaşlar ise üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tarafından merdiven yardımı ile mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Biri bebek iki çocuğuyla birlikte dumandan etkilenen Hülya Ateşkan hastaneye kaldırıldı. Ailesinin yaşadığı dairede mahsur kaldığı haberini alan bir kişi ise göz yaşlarını tutamadı. Ailesini kurtarmak için binaya girmeye çalışan gence itfaiye ekipleri ve arkadaşları engel oldu. Telefonla aradığı ailesiyle camdan görüşünce sakinleşti.
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement