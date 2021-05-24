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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan 25 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan 25 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Pencereden kurtarılma cep telefonu görüntüsü

Hastane Yangın Paniği Nadan Cep Telefonu 

-Yaşlı kadının sedyeyle taşınması
-İtfaiye ekipleri
-Binadan çıkarılan vatandaşlar
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda 6 katlı bir binanın elektrik saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle binanın içini duman kaplarken, mahsur kalan 25 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından camdan tahliye edildi. Yangın, saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp mahallesi Şehit Komiser Günaydın sokaktaki 6 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki 6 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar bütün binanın içini kapladı. Evlerinde duman nedeniyle mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde müdahale ederken yaşlı bir kadını ise ambulansa hastaneye kaldırdı. Vatandaşların tahliye edilmesinin ardından ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Olayı gören Hasan Hüseyin Bölükbaşı, “Evden geliyordum. Yukarıdan dumanlar geliyormuş. Dumanlardan dolayı itfaiyeler geldi. Merdivenle ev sahiplerini aşağıya indirdiler. Beti Benzlerinde sorunlar vardı kurtarılanların. Ambulans falan da geldi tedavilerine yapıyorlardı” dedi.
(FT- MB-
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