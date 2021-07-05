6 katlı apartmanın çatı katında asılı kalan kedi, son anda kurtarıldı

-Kedinin kurtarılması



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'de 6 katlı apartmanın çatı katında asılı kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakini Akif Kartal, evinin penceresinde bir hareketlilik fark etti. Penceresine defalarca bir karganın konup gittiğini gören vatandaş hemen penceresini açtı. Cama yönelen Akif Kartal, yavru kedinin sesini duydu. Yavru kedinin kafasının su oluğu ile çatı arasına sıkıştığını fark eden duyarlı vatandaş, vakit kaybetmeden Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, asılı vaziyette kalan yavru kediye asansörlü merdiven eşliğinde ulaştı. Kedi, düşme tehlikesi yaşamadan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı."Karganın hareketi şaşırttı"Yavru kedinin apartman kapısından girdiğini ve yolunu şaşırdığını tahmin ettiğini ifade eden Akif Kartal, “Karganın pencere camına sürekli konması beni çok şaşırttı. Pencereyi açıp yavru kediyi asılı halde gördüğümde karganın bana haber verdiğini anladım. Hayvanların gösterdiği bu hassasiyeti görünce oldukça duygulandım" şeklinde konuştu.



