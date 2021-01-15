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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi

6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Yakalanan şüphelilerin polislerin arasında yürümeleri

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Narkotik 

-Adliye binasına girişleri
-Emniyet Dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 892 adet uyuşturucu sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya’nın Suluova ilçesinden Samsun’a uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini alarak olayla ilgili operasyon başlattı. Narkotik polisi, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki adreste ve şahısların kullandığı 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 bin 892 adet sentetik ecza ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 960 lira paraya da el koydu. Olayla ilgili H.Y., B.E., E.K., K.K., D.Ç. ve E.K. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 6 kişi "uyuşturucu ticaret yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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