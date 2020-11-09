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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi - AKSARAY

6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi - AKSARAY

- Sahte paraların araçtaki gizli bölmeden çıkarılması - Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi Aksaray 'da 6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildiAKSARAY (AA) - Aksaray 'da polis ekiplerince 6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte para olaylarına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından piyasaya sahte para süren E.T'nin (34) içinde bulunduğu aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada vites kutusunun altına gizlenmiş 100 liralık banknotlar halinde 6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis Gizli Bölme Polis Ekipleri Trol 

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