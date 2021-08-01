6 beklerken 11 yavru doğurdu

-Sanayideki iş yerinde hayvanları besleyen hurdacı

-Hayvansever Metin Kaya, röp



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta kurt köpeğinin 6-7 tane doğurmasını beklerken 11 tane olmasına şaşıran Metin Kaya, yavru köpekleri sahiplendirecek. Niksar Küçük Sanayi sitesinde hurdacılık yapan 39 yaşındaki Metin Kaya’nın, “Mişa” adlı Alman kurdu cinsi köpeği bir batında 11 yavru doğurdu. 6 yaşındaki Alman kurdu köpeğine son bir yıldır kendisinin baktığını belirten Kaya, "Yaklaşık bir ay önce bir batında 11 tane yavru dünyaya getirdi ve bize sürpriz yaptı. Hepsi de çok sağlıklı. Yavrularımız bir aylık oldu şu anda anne sütü emiyorlar. Biraz daha büyüdükleri için bu günden itibaren tavuk suyu, çorba gibi sulu şekilde ek gıda vermeyi de düşünüyorum. Mişa yavrularına kimseyi yaklaştırmıyor, benimle arası iyi tabi, benim için sakıncası yok. Onları sevdiğimi ve koruduğumu anlıyor” dedi.

6-7 beklerken 11 yavru doğurdu Köpeğinin 6 yada 7 tane yavru yapar diye beklerken 11 tane yavru olmasına şaşırdığını ifade eden Kaya, “11 yavruyu gören duyan şaşırıyor. Yavrular doğduktan sonra duyanlar geldi sahiplenmek istediklerini söylediler. Şu anda zaten çoğunu sahiplendirdik, ama şimdi henüz küçükler anne sütü emiyorlar, tamamen annesinden ayrılacak duruma gelince sahiplerine vereceğiz” diye konuştu.

(SÖZ-

