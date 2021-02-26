Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
6 ayaklı 2 başlı ve 2 kuyruklu buzağı

6 ayaklı 2 başlı ve 2 kuyruklu buzağı

Buzağıdan görüntü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Sezar 


- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 ayağı, 2 başı ve 2 kuyruklu olarak doğan buzağı görenleri şaşırttı. Şaşırtan olay ilçeye bağlı Çıkrık Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkrık Kırsal Mahallesi'nde yaşayan ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, ineğinin doğumda zorlandığını fark etmesi üzerine, mahalleye veteriner çağırdı. Doğuma giden veterinerler, ineğin sıkıntılı doğum yapacağını fark etmeleri üzerine, doğumu sezaryenle gerçekleştirdi. Doğumu gerçekleştirilen ve 6 ayağı, 2 başı ve 2 kuyruğu olan buzağıyı gören veteriner ve vatandaşlar, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıkları için şaşırdı. Buzağının, doğumdan sonra 5 dakika yaşadıktan sonra öldüğü açıklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı