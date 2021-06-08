6 ay önce denizde kaybolan genç için mahalle halkı toplandı

--Mahalle sakinleri detay

--Babası Cumali Gündoğan röportaj

--Kardeşi Ahmet Gündoğan röportaj

--Kardeşi Esin Gündoğan röportaj

--Ali Nail Gündoğanın halaları röportaj

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( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan , Çevlik Sahilinde 6 ay önce denize botla girdikten sonra kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan için ailesi ve mahalle halkı toplandı. 30 aralık 2020 tarihinde Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları, bir netice alınamayınca bitirilmişti. Ailesi ve Mahalle halkı tavla mahallesinde bir araya gelerek Ali Nail Gündoğan'ın bulunmasını istediler. Babası Cumali Gündoğan,30 Aralıktan bu zamana kadar oğlum denizde kayıp. 3 ay boyunca hiç usanmadan aradım ve denizde olmadığına ikna oldum . Oğlumun sağ olduğuna inanıyorum. Sayın Milletvekilleri , Kaymakam ,Vali , Cumhurbaşkanı ,Yetkililer olsun sizden rica ediyorum bu çalışmayı biraz hızlandıralım , yürekler dayanmıyor artık. Denizde fazlasıyla aramalar yaptık . her yerde deniz taramasında dalgıç , tekne gibi. araçlar ile aramalar yaptık ve denizde olmadığına o zaman ikna oldum. Gündoğan, Şuan ki talebimiz oğlumun telefon sinyal takibinin yapılmasın , oğlumun sağ olduğuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bize yardımcı olun istiyorum ,yüreğim dayanmıyor. dedi Kardeşi Esin Gündoğan ise,Bugüne kadar yapılan çalışmaları çok yetersiz buluyorum ve daha kapsamlı bir çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.Gercekten sadece ateş düştüğü yeri yakıyormuş , umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez. dedi Küçük Kardeşi Ahmet Gündoğan ise,30 Aralık 2020 tarihinde kaybolan abim Aralık' tan beri bulunamadı. Abim 30 Aralıktan beri yok , her gün okuldan eve bir umutla geliyoruz.Abimi bekliyoruz ve inanıyorum ki sağ bir şekilde gelecek. dedi.



