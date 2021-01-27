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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı

6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı

-Kaza alanı detay

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

--Kazaya karışan araçlar detay
--Polis ve sağlık ekibi detay
--detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı. Kaza, İzmit ilçesi D-605 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Çoban (19), idaresindeki 61 ACB 415 plakalı Volkswagen marka otomobiliyle seyir halinde ilerlediği sırada, önündeki tırın ani fren yaptığını görünce yavaşlayarak durdu. Bu sırada arkadan gelen 5 araç da duramayarak birbirlerine girdi. Kazada 2 çocuk yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.
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