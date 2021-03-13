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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- 6,7 şiddetindeki Van depremi İnegöl'de canlandı

- 6,7 şiddetindeki Van depremi İnegöl'de canlandı

SERGİNİN GEZİLMESİ

Simülasyon Deprem Doğal Afet Sivil Toplum Harekete Geç 

-TIRIN İÇERİSİNDE DEPREM ANI
-FARKLI AÇILARDAN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Daha öncede doğal afetlerle mücadele kapsamında oluşturduğu ‘193 Maddelik Doğal Afet Eylem Planı’ ile örnek bir çalışma sağlayan İnegöl Belediyesi, bu kez de deprem bilincini arttırmak hedefiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı’nı İnegöl’e getirterek vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Doğal Afetlere karşı bilincin artmasında önemli çalışmalara imza atan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolü ile simülasyon tırında 6,7 şiddetindeki Van depremini yaşadı. Başkan Alper Taban simülasyon edilen deprem sarsıntısında ‘çök kapan tutun’ yöntemini uyguladı. Deprem simülasyon tırını ve alandaki sergiyi ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu uygulamalarla daha farkında ve bilinçli bir toplum hedeflediklerini ifade etti.
Başkan Alper Taban, "Biliyorsunuz Türkiye deprem kuşağında. Şehrimizde deprem fay hatlarının geçtiği bir bölgede. Bizler şehrimizde özellikle gönüllü arkadaşlarımızın ortaya koyduğu çabalar, belediyemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın bu konudaki destekleri ve gayretleri ile AFAD’ın mihmandarlığında yürütülen çalışmalarla beraber, daha bilinçli daha farkında olsun ve deprem yaşandığında herkes ne yapacağını gayet iyi bilsin. Panikle yapılan hamlelerde daha fazla olumsuz sonuçların yaşandığını biliyor ve görüyoruz. Hedefimiz daha farkında ve bilinçli bir toplum, daha az hasarla bu süreci geçirmek. Onun için AFAD’a, İNDAK yönetim ve başkanımıza, gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah hiç yaşanmasın ama bunu öğrenmek için de lütfen herkes harekete geçsin’’ ifadelerine yer verdi. (AÇ-E)
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