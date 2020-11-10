59 yaşındaki Dmitry kaykayıyla gençlere taş çıkartıyor

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( ANTALYA )- Sponsor bulursa Guinness Rekorlar Kitabı için rekor denemesi yapacak ANTALYA



- Moskova'dan 28 yıl önce gelerek Manavgat’ta yaşamaya başlayan 59 yaşındaki Rus uyruklu Dmitry Fedunova, kendi imal ettiği kaykaylarıyla Manavgat caddelerinde adeta şov yapıyor. Manavgat Caddelerinde kaykay gösterisi yapan Fedunova, sponsor bulması halinde, Guinness Rekorlar Kitabı için rekor denemesi yapacağını dile getirdi. 1992 yılında eşi Liubov Fedunova ile birlikte Moskova’dan Manavgat’a gelen ve 28 yıldır Manavgat’ta yaşayan 59 yaşındaki Dmitry Fedunova, kaykaylarıyla yaptığı hareketlerle izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.Manavgat’ta turistik tesislerde gösteriler yaparak geçimini sağlayan Fedunova, 40’dan fazla hareketi kendi kafasında tasarlıyor. Karton bardaklarla yerde şekil çizen, çizdiği şekillerin arasından kendi tasarlayıp ürettiği özel kaykaylarla geri geri giderek geçen Fedunova, bu hareketleri dünyada hiç kimsenin yapmadığını, hem kaykayların hem de hareketlerin kendisine özel olduğunu söyledi.



Sanata her zaman saygı duyduğunu ve her türlü durumda eşinin yanında destek verdiğini ifade eden Liubov Fedunova ise eşinin kaykaylarının hem beden için hem de zihin için faydalı olduğunu belirtti.

1992 yılında Moskova’dan Manavgat’a geldiklerini belirten Liubov Fedunova, “Moskova’da sirklerde çalışıyorduk. Türkiye’ye geldikten sonra normalde akşamları otellerde yoga Show yapıyoruz. Dmitry 30 yılı aşkın süredir kaykayla antrenman yapıyor. Bütün aletleri tekerlekleri dışında tamamen kendisi tasarladı ve kendi elleriyle yaptı. Bütün hareketleri de kendi buldu. Bir de bu kaykay normal kaykaylar gibi değil, çok özel ve yumuşak. Diğer kaykaylar zıplarken çok tehlikeli ama bunun öyle bir tehlikesi yok. Dmitry 59 yaşında ama hala kaykay yapmaya devam ediyor. Beden için, beyin için çok faydalı “ dedi.

Askerden geldikten sonra kaykay sevgisi başlayan ve uzun süredir antrenmanlar yapan Dmitry Fedunova, sponsor buldukları zaman Guinness Rekorlar Kitabı için rekor denemesi yapacağını ifade etti.





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