Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
589 nüfuslu köy karantinaya alındı, giriş ve çıkışlar kapatıldı

589 nüfuslu köy karantinaya alındı, giriş ve çıkışlar kapatıldı

TABELALARDAN GÖRNTÜ

Karantina Jandarma Akalan Kışla 

-KÖYDEN GÖRÜNTÜ
-BARİYERDEN GÖRÜNTÜ
-SELAHATTİN KÜTÜKÇÜ RÖP.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Yeşil köy, 17 evde, toplam 23 kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı. 14 gün karantinada olacak olan köye giriş çıkışlar yasaklandı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Gökçebey İlçesine bağlı Gökçebey'e bağlı, 589 nüfuslu Yeşil köyde, 17 evde yaşayan 23 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köyde yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 75 kişinin de korona virüse yakalananlarla temaslı olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından jandarma ekipleri tarafından köyün girişi kapatılarak giriş ve çıkışlar 14 gün boyunca yasaklandı. Mahalle sakinlerinden Selahattin Kütükçü, "Bu mahallede çok yok. Diğer mahallede çok. Bizlere test yapılmadı. 14 gün karantinaya alındık” şeklinde konuştu.
Köy giriş ve çıkışları da jandarma ekiplerince bariyerlerle kapatılırken Jandarma, köyün giriş ve çıkışlarına uyarı levhası asarak köy 14 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı