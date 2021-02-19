56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla denetimler sıklaştırıldı

- Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli için alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat 21:00 itibariyle caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Reyhanlı'nın giriş ve çıkışları olmak üzere tüm cadde ve sokaklar Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı.
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