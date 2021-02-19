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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla denetimler sıklaştırıldı

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla denetimler sıklaştırıldı

Sokağa çıkma kısıtlaması detay.

Hafta Sonu Emniyet Müdürlüğü Hanlı Kışla 

-Polis araç durdurma detay.

( HATAY ) HATAY

- Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli için alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat 21:00 itibariyle caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Reyhanlı'nın giriş ve çıkışları olmak üzere tüm cadde ve sokaklar Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı.

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