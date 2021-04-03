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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri'de sessizlik hakim

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri'de sessizlik hakim

Cumhuriyet Meydanı'ndan drone görüntüleri

Aktüel Trol 

-Polis ekiplerinin denetiminden aktüel görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ -DRONE) KAYSERİ

- Kayseri'de dün akşam 21:00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber kentte sakinlik hakim oldu. Cumartesi günlerinin kısıtlandığı 58 il arasında yer alan Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetimlerini artırırken, araçları durdurarak sürücülerin muafiyet belgelerini kontrol etti. Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan sakinlikte, havadan görüntülendi. (AG-
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