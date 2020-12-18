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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı

Trafik yoğunluğu oluşan şehir merkezi havadan görüntülenmesi

Hafta Sonu Kış Saati Karya Trafik Yoğunluğu Gesi 

-Yaşanan trafik yoğunluğu
-Aktüel detaylar

( SAKARYA -DRONE)- Uzun araç kuyruklarının oluşturduğu trafik havadan görüntülendi SAKARYA

- 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Sakarya’nın merkezinde oluşan yoğun trafik artış gösterdi. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik ise havadan da görüntülendi. Şehrin göbeği diye tabir edilen Yeni Cami bölgesinde, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu artış gösterdi. Kısıtlama sebebiyle hafta sonunu evde geçirecek bazı vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için bazıları da evlerine gitmek için yollara çıktı. İş çıkış saatinin de denk gelmesi üzerine trafik yoğunluğu artış göstererek zaman zaman da durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollar ise havadan da görüntülendi. (OK-RFK
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