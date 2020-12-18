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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
56 saatlik kısıtlamaya 1 saat kala İstanbul trafiği yüzde 45 seviyesin geriledi

56 saatlik kısıtlamaya 1 saat kala İstanbul trafiği yüzde 45 seviyesin geriledi

Trafikten görüntü

Trafik Yoğunluğu 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala, İstanbul’da trafiğindeki yoğunluk yüzde 45 seviyelerine geriledi. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararla bu akşam saat 21.00’de başlayıp pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına 1 saat kaldı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evlerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla İstanbul trafiği akşam saatlerinde durma noktasına gelmiş ve uzun araç kuyrukları oluşmuştu. Saat 18.00 sıralarında İBB verilerine göre yüzde 72 olan trafik yoğunluğu kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla birlikte yüzde 45 seviyelerine geriledi. (MB-
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