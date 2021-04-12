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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

Köprüden trafik görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu 


- Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu sabah kısıtlamanın sona ermesiyle E-5 Altunizade mevki'inde trafik yoğunluğu oluştu. Korona virüsle mücadele kapsamında Cuma saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 56 saat süren kısıtlamanın sonlanmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
Sabah saatlerinde E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 53'lere ulaştığı gözlendi.
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