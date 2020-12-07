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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
56 saatlik kısıtlamada polisler varillerle ısınmaya çalıştı

56 saatlik kısıtlamada polisler varillerle ısınmaya çalıştı

Orman işletme aracının polis noktasına odun bırakması

Hava Sıcaklığı Köpek Sokak Köpekleri Polis Noktası Irak 

-Kontrol noktalarında yakılan variller
-Polislerin ısınması
-Varilde yanan ateş ve uygulama yapan polisler
-Sokak köpeğinden görüntü
-Polislerin varile odun atması
-Polislerin ısınması
-Uygulama noktalarından detaylar

( KARABÜK -ÖZEL)-Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü Karabük’te polisler varillerle ısınarak görevlerini yaptı KARABÜK

- İçişler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Cuma günü ülke genelinde saat 21.00 itibari başlayan 56 saatlik kısıtlama kapsamında görev yapan polisler kontrol noktalarında varillerde yakılan ateşle ısınarak görevlerini icra etti. 56 saat süren kısıtlama kapsamında kent genelinde kurulan uygulama noktalarında görev yapan polislerin kış ayı nedeniyle hava sıcaklığının eksi 4 derecelere düştüğü kentte üşümemeleri için de önlem alındı. KARDEMİR’de yapılan variller tüm polis noktalarına konularak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince odun desteği sağlanan önlemlerle gece boyu görev yapan polisler varillerle ısınarak görevlerini icra ettiler. 56 saat süren kısıtlama kapsamında geceleri hava sıcaklığının eksi 4 derecelere düştüğü kentte varillerde yakılan ateşle ısınan polislere zaman zaman sokak köpekleri de eşlik etmesi dikkat çekti.
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