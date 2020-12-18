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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
56 saatlik kısıtlama tekrar başladı

56 saatlik kısıtlama tekrar başladı

Ata park detay

Hafta Sonu Toplantı Kabine Toplantısı 

-15 Temmuz Şehitler meydanı detay
-İsmet paşa caddesi detay
-Boş sokaklar detay
-Evde kal çağrılı pankart detay

( UŞAK ) UŞAK

- Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında saat 21.00’den başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu Cuma akşamı 21.00 ile Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00’e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle yurt genelinde başladı.
Yasağın başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı.
Polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunurken kısıtlamalara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. (KK-MB-Y)
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