56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbullular haftaya karla başladı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Haftasonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul’da vatandaşlar karlı bir haftaya başladı.

Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama sona erdi. Bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, İstanbullular karlı bir haftaya başlangıç yaptı. Gece saatlerine doğru şiddetini arttıran ve gece boyunca etkisini devam ettiren kar yağışı İstanbul’u tamamen beyaza bürüdü. Günün erken saatlerinde iş yerlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar yolcu duraklarında ve yollarda yoğunluk oluşturdu.



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