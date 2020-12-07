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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı

Köprüden trafik görüntüleri

( İSTANBUL -1)- 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu İSTANBUL

Hafta Sonu Aritas Toplu Ulaşım Trafik Yoğunluğu Gesi 


- Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 40'ı gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.
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