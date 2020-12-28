56 saatlik kısıtlama sona erdi, Diyarbakır'da yoğunluk başladı

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( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Diyarbakır'da haftanın ilk iş gününe bankamatik önünde sıra yoğunluğu başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu 4'üncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Diyarbakır'da bankamatik önü ile trafikte yoğunluk oluştu. (MB-YRT-



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