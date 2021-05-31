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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
56 saatlik kısıtlama bitti, trafik ve vatandaş yoğunluğu başladı

56 saatlik kısıtlama bitti, trafik ve vatandaş yoğunluğu başladı

Trafikte seyreden araçlardan görüntü

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu Gesi Uttu 

-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Diyarbakır'da vatandaşlar haftanın ilk iş gününde işlerinin yolunu tutarken, trafik yoğunluğu oluştu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu uygulanan Mayıs ayının son hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar işlerinin yolunu tuttu. Vatandaşların işlerinin yolunu tutmasıyla Diyarbakır'da trafik yoğunluğu da başladı.
Güvenlik güçlerinin kent genelinde denetimlere devam ettiği görüldü.

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