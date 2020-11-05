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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
54 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi - ANTALYA

54 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi - ANTALYA

- Alanya Adliye binasından görüntü - Zanlıların adliyeye sevki54 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde 54 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik çalışma kapsamında iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Güllerpınarı Mahallesi'ndeki restoranda 12 şişe gümrük kaçağı, Saray Mahallesi'ndeki otelde ise 42 şişe sahte içki ele geçirildi.Gözaltına alınan H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından, A.Ş. ve R.K. ise sevk edildikleri adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

Sahte İçki Kaçak Avcılık Irak 

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