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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

Hükümlülerin emniyetten çıkartılması

Polis Akalan Hapis Cezası Hırsız 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, silahlı yağma ve yaralama” suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine teslim edildi ADANA

- Adana’da haklarında kesinleşmiş toplam 53 yıl hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri “Kişiyi hürriyetten yoksun kılma, hırsızlık, silahlı yağma ve yaralama” suçlarından haklarındaki hapis cezası kesinleşen H.B., D.K., C.A.B. ve Z.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlülerin yerini tespit eden polis, 21 yıl hapis cezası alan H.B.’yi Yenibey Mahallesi'nde, 11 yıl hapis cezası alan D.K.’yı Sarıyakup Mahallesi'nde, 10 yıl hapis cezası alan C.A.’yı Yenidoğan Mahallesinde 11 yıl hapis cezası alın Z.A.’yı ise Yenidoğan Mahallesi'nde yakaladı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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