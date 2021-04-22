Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
52 bin 920 uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiye 5'er yıl hapis

52 bin 920 uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiye 5'er yıl hapis

ARŞİV-

( SAMSUN ) SAMSUN

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin 


- Samsun'da polis tarafından 52 bin 920 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hapla yakalanan ve tutuklanan 3 kişi yargılandıkları mahkemece 5'er yıl hapis, 10'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine S.K., M.F.B. ve F.K.'yi geçen yıl Temmuz ayında Kavak ilçesi Samsun girişinde kullandıkları araçlarla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte 52 bin 920 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap ile 9,04 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan S.K., F.K. ve M.F.B. ile tutuksuz olan E.T. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olan E.T.'nin beraatine karar verilirken, tutuklu bulunan S.K., M.F.B. ve F.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan suçlu bulunup 5'er yıl hapis ve ayrıca 10'ar bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
(MAY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement