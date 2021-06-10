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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
52 adet suç kaydı olan hırsız yakalandı

52 adet suç kaydı olan hırsız yakalandı

Güvenlik kamera kaydı

Kamera Kaydı Akalan Kamera Hırsız 

-Adliyeye sevk

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul'da ev, iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin benzer suçlardan 52 suç kaydı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy’de 27 Nisan ile 22 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Harun A. Düzenlenen operasyon neticesinde 7 Haziran’da yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin benzer suçlardan 52 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Tutuklandı Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Öte yandan güvenlik kameralarında şüpheli Harun A.’nın bir araçtan hırsızlık yaptıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (HZE-ZA-
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