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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Yakalanan şahısların polisler arasında yürümesi

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Narkotik 

-Polis aracına binmeleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen hapların fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 511 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda K.A. ve O.K.'yi 511 adet sentetik ecza hap ile ele geçirdi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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