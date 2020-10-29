500 yazarlı eser dijital kitap haline getirildi

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( İSTANBUL )- 9’uncu sınıf öğrencisi tiyatrocu Arda Kalaycı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100'üncü yılı için 'Anı Defteri' projesini geliştirdi İSTANBUL



- 9’uncu sınıf öğrencisi Arda Kalaycı, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100'üncü yılını evde kutlamak için 'Anı Defteri' projesini geliştirdi. Mektebim Koleji Bahçeşehir Kampüsü 9’uncu sınıf öğrencisi ve tiyatrocu Arda Kalaycı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100'üncü yıl kutlaması nedeniyle kendi geliştirdiği, Anı defterine ‘benimicin23nisan.com’ sitesini kurdu. Korona virüs sebebiyle kitabı basılmadı. Bu nedenden dolayı dijital kitap haline getirildi.

5 yüz aşkın yazı bulunan kitapta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dijital kitap halinde çıkacak. ‘Benimiçin23 Nisan’ projesini hayata geçirdi Proje hakkında bilgi veren Arda Kalaycı “ Aylar öncesi ‘benimiçin23 Nisan’ bir proje dijital ortamda başlattım. Sosyal medyadan duyurdum yazıların gelmesi için. Çünkü biz 23 Nisanı öpüşerek ve sarılarak kutlayamadık. 500 aşkın yazı geldi. Ben çok mutlu oldum ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da bizim için çok özel bir gün, gururla dijital kitabımızı yayına çıkardık. Birçok tanıdığım çok oyuncu arkadaşlarım abilerim, ablalarım ve tanımadıklarım bir arada dijital ortamda olduk. Çok etkiledi yazılar hepsini okuyamadım. Kesinlikle hepsini okumayı düşünüyorum. Birkaç tane okudum onlar bile beni etkiledi. Kitabımız çığ gibi büyüyecek 1 ay sonra tekrar yazıma açılacak. 1 ay sonra isteyenler tekrardan yazılabilecek. Şu an yayında olan kitabımda yazanlar yazılarını okuyabilir. Pandemi süreci geçtikten sonra bu kitabı basmayı düşünüyoruz. Elden alacaklar yazarlar. Ben kitabı duyururken sosyal medyadan şöyle demiştim 7’den 70’e herkes yazabilir, sonuçta hepimizin bayramı. Herkesten yazı geldi çok mutluyum. 23 Nisan projeye katılım çok güzel oldu. 29 Ekimde de başlatabiliriz. Mektebim ailesi zaten 23 Nisan projemizde bana çok destek vardı. Mektebim ailesi arkamdaydı.” şeklinde konuştu.





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