500 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı



- Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Merzifon’da satışa hazır 500 adet extacy uyuşturucu hap ile polislere yakalanan O.S. (38) ve O.Ç. (30) isimli şahıslar, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ne oldu? İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine gece saat 01.30’da düzenlenen operasyonda 500 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Operasyonda O.S. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı.

