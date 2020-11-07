Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
500 polisle dev narkotik operasyonu

500 polisle dev narkotik operasyonu

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Amfetamin Uyuşturucu Metamfetamin Narkotik Operasyonu Narkotik Köpek 

-EVLERE KOÇ BAŞIYLA GİRİLMESİ
-EVLERDEN UYUŞTURUCU BULUNMASI
-KÖPEKLE EVLERİN İÇİ ARANMASI
-FOTOĞRAFLAR

( BURSA -DRONE)- Kapılar koç başıyla kırılıp yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi BURSA

- Bursa'da narkotik ekipleri yaptıkları operasyonla kapıları koç başıyla kırarak yarım kilo uyuşturucu ele geçirdi. Narkotik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Bursa polisi 500 polisin katıldığı dev operasyona imza attı. Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Yıldırım ilçesi Gökdere meydanına operasyon yaptı. Operasyonlara özel eğitimli narkotik köpekleri de katıldı.
Daha önceden belirlenen adreslere koç başıyla kapıları kırarak giren ekipler yaptıkları aramalarda 300 Gram metamfetamin, 120 gram sentetik kannabinoid, 90 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, yeşil reçeteye tabi bir miktar sentetik ecza tablet, 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 26 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 20 adet kartuş ele geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan N.Y, O.K, E.I, S.U, Y.Y, M.Ç, D.B, B.T, C.K, ve M.E.K, isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı