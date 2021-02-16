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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
500 liralık masraftan kaçayım derken 20 bin liralık masrafla karşılaşmayın

500 liralık masraftan kaçayım derken 20 bin liralık masrafla karşılaşmayın

Araç Yağ Değişimi

Araç Bakımı 

-Araçlar
-Çalışanların Yağ Değişimi
-Sefer Kuday Konuşma
-Ahmet Dündar konuşma
-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) -- Silopili sanayi ustasından motor yağı uyarısı ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde oto yağ bakım servisi ustası Sefer Kuday, araç sürücülerini, motor yağı, motor filtresi ve klima filtresi değişimi konusunda uyardı. Kuday, 500 liralık masraftan kaçmaya çalışan sürücülerin 20 bin liraya kadar çıkan masraflarla karşılaşabileceklerini söyledi.

Silopi ilçesinde yaklaşık 25 yıldır araç motor yağı bakım servisi yapan Sefer Kuday araç bakımının çok önemli olduğunu, bu kapsamda sürücülerin daha dikkatli olmaları gereken bir konu olduğunu belirtti.
Araçların motor yağı ve filtrelerin zamanında değiştirilmediği takdirde daha büyük masraflarla karşı karşıya kalındığını kaydeden Kuday, aracın demir piston ve segmanlarını aşındırdığına dikkat çekti. Kuday, "Motor yağı süre aşımına uğradığı zaman aracın demir piston ve segmanları aşındırır. Yağ bakımı geçtiği zaman araç çekişten düştüğü gibi fazla yakıt yakmasına da neden olur. Yağın ömrü bir yıldır. Araç hiç çalışmasa bile yağı motora boşalttığınızda hiç araç çalışmasa bile bir yıl sonra o yağ ömrünü bitirir. Motorun yağına dikkat etmeyen sürücüler motorun pistonları yağsız ve kuru çalışır ve motora büyük zarar verir. Motor yağına dikkat etmeyen sürücüler yağ bakımı için 500 lira masraftan kaçayım derken, 10 bin ile 20 bin lira gibi rakamları ödemek zorunda kalır. Arabanın yağ ömrü bitmişse ve bu şekilde seyir ederse fazla yakıtta yakar ama aracın yağı suyu tamam olduğu zaman o araç sizi bir ömür götürür, bunun için motor yağı çok önemlidir” dedi.
Yağ bakımı yapmaya gelen şoför Ahmet Dündar, aracının 2 bin kilometre kala yağını değiştirdiğini ve bu şekilde motor ömrünün daha da uzun olduğunu söyledi.

(AYM-YRT
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